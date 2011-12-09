〔中国房地产〕调控正处关键时期,应坚持调控不动摇--人民日报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月9日电---人民日报周五刊登署名文章指出,虽然房地产调控成效初显,但目前调控正处在关键时期,成果仍不稳固,所以应坚持调控不动摇.
国务院发展研究中心市场经济研究所的专家们认为,坚持调控利於地方经济逐步摆脱对房地产的过度依赖,促进产业和收入结构调整.而顺应中国房地产发展的周期规律,坚持调控亦利於经济的持续健康发展.
"即使在继续坚持调控的情况下,初步预测,明年房地产投资增速仍会保持在20%左右,"专家们并指出,未来一段时期房地产投资增速出现回落也是客观的、正常的.房地产调控的过程实际上给房地产投资增速调整留出了必要空间.
他们并预计,2011年房地产投资全年增速仍将达30%左右.这表明在城市化快速推进过程中,房地产投资保持较快增长仍有较强的支撑动力.
同时,专家指出,房地产调控之所以不能放松,主要是由於目前部分城市房价偏高的状况尚未根本改变、促使房价反弹的因素依然存在,且房地产资金过度聚集、对实体经济形成"挤出效应"的基础犹存等因素.
另外,文章提出,在坚持现行房地产调控政策的同时,还需着手建立房地产市场健康运行的长效机制.主要包括:建立健全房地产市场健康运行和住房保障方面的相关法律法规;完善市场机制和制度性安排遏制投机、鼓励自住和改善型需求的房地产税收制度等.
为抑制高房价,中国今年来已陆续出台并实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购等各项措施.有数据显示,调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.
中指院此前公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490]
中国住房和城乡建设部此前已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续,预示中国确将坚持楼市调控不放松.[ID:nCN1260596](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。