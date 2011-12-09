〔中国房地产〕调控正处关键时期,应坚持调控不动摇--人民日报

路透北京12月9日电---人民日报周五刊登署名文章指出,虽然房地产调控成效初显,但目前调控正处在关键时期,成果仍不稳固,所以应坚持调控不动摇.

国务院发展研究中心市场经济研究所的专家们认为,坚持调控利於地方经济逐步摆脱对房地产的过度依赖,促进产业和收入结构调整.而顺应中国房地产发展的周期规律,坚持调控亦利於经济的持续健康发展.

"即使在继续坚持调控的情况下,初步预测,明年房地产投资增速仍会保持在20%左右,"专家们并指出,未来一段时期房地产投资增速出现回落也是客观的、正常的.房地产调控的过程实际上给房地产投资增速调整留出了必要空间.

他们并预计,2011年房地产投资全年增速仍将达30%左右.这表明在城市化快速推进过程中,房地产投资保持较快增长仍有较强的支撑动力.

同时,专家指出,房地产调控之所以不能放松,主要是由於目前部分城市房价偏高的状况尚未根本改变、促使房价反弹的因素依然存在,且房地产资金过度聚集、对实体经济形成"挤出效应"的基础犹存等因素.

另外,文章提出,在坚持现行房地产调控政策的同时,还需着手建立房地产市场健康运行的长效机制.主要包括:建立健全房地产市场健康运行和住房保障方面的相关法律法规;完善市场机制和制度性安排遏制投机、鼓励自住和改善型需求的房地产税收制度等.

为抑制高房价,中国今年来已陆续出台并实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购等各项措施.有数据显示,调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.

中指院此前公布,11月中国100个城市住宅均价环比下降0.28%,为连续第三个月出现环比下降,且降幅继续有所扩大.北京等十大城市价格环比全线下跌.[ID:nCN1255490]

中国住房和城乡建设部此前已知会地方政府,对於"限购令"即将到期的城市,如果没有极其特殊的情况,须出台政策对限购令的有效期进行延续,预示中国确将坚持楼市调控不放松.[ID:nCN1260596](完)