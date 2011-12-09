〔中国能源〕天然气消费总量在"十二五"末有望达2,300-2,600亿立方米--报载

路透上海12月9日电---上海证券报周五援引业内人士称,天然气"十二五"(2011-2015年)规划在制定中,即将上报国务院审批.根据规划,到"十二五"末,中国天然气消费总量有望达2,300-2,600亿立方米,较今年实现翻番增长.

上述中石油系统内部人士称,目前看来,2013年的天然气消费增量可能突破300亿立方米.若实现,则"十二五"末2,600亿的目标有望达到,否则可能实现2,300亿左右.

2010年中国的天然气消费量仅为1,070亿立方米.国家能源局预计,今年天然气消费量将增长约20%至1,300亿立方米.[ID:nCN1579109]

息旺能源分析师表示,如要实现目标,还需配合充足的天然气气源供应和有竞争力的市场定价.通过进口大通道、开发非常规天然气等方式来增加天然气供应,是推进未来几年天然气市场发展的必经之路.

上述中石油人士认为,目前对天然气市场最有利的一点是,沿海地区的天然气消费不断攀升,尤其是天然气发电增长很快.到2013年,可能释放出数百亿的消费量.

报导称,规划中的另一个目标则是,"十二五"末天然气在一次能源消费中的占比要提高到7-8%.规划草案并对2015年天然气供应结构提出方向,初步定为国产气1,700亿立方米,净进口900亿立方米;煤层气产量2015年将达到200亿立方米,而煤制天然气产量亦将达到300亿立方米.

中国证券报曾援引有关人士透露,中国正酝酿天然气定价改革,并将在部分省份先行试点;新方案不但实现国产气与进口气价格统一,且将实现不同气源在同一省份门站价格统一.[ID:nCN1261028](完)