《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日(I)

**上海证券报**

--全国环保大会将於12月20日左右召开,期间,各省长、部长以及央企一把手将签订节能减排目标责任书.

--日本财务省公布的数据显示,10月份中国减持日本国债8,530亿日元,约合110亿美元,为历史上单月减持第二多的月份.

--中国银监会副主席郭利根表示,要鼓励银行积极参与债券市场,但也要防止债市风险在银行体系过度集中,应进一步完善债市参与者结构,积极促进银行以外的法人机构和非法人机构投资者进入债券市场.

--住房和城乡建设部政策研究中心副主任王珏林指出,目前房地产市场的购买需求还很大,政策一旦放松,房价就会反弹,调控可能就将功亏一篑,即使是区域性的政策放松,也可能会影响全国调控的大局,所以调控政策不会也不能放松.

--中石油系统内部人士透露,天然气十二五(2011-2015年)规划正紧锣密鼓地制定中,徵求意见稿已大体形成,即将上报国务院审批;根据规划,到十二五末,中国天然气消费总量有望达2,300亿-2,600亿立方米,较今年实现翻番增长.

--中国中药协会会长房书亭预计,到2015年中药产业产值将突破一万亿元.

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)副行长邵平认为,2012年宏观调控政策将以稳为住,仍将坚持稳健的货币政策基调不变,但是货币信贷调控会比今年更灵活,流动性会有所好转.

--中国石油集团宣布,将与华能集团共同出资设立山东地区燃机发电公司,改善区域燃气发电装机结构和提高清洁发电装机比例.

--上海保监局与上海银监局拟联手整顿银保市场,以规范市场高速发展所带来的隐患,相关细则已於昨日下发至各寿险公司及银行,即日起实施.

**人民日报**

--国务院发展研究中心市场经济研究所署名文章称,房地产调控处在关键时期,应坚持调控不动摇,需着手建立房地产市场健康运行的长效机制,应尽早设计和建立符合中国国情、有利於遏制投机、鼓励自住和改善型需求的房地产税收制.

**第一财经日报**

--央行征信中心主任曹凝蓉指出,资产支持贷款方式应该是拓宽中小企业融资渠道、解决其融资难的一条新路.

--全国房地产投资基金联盟会长张民耕表示,目前国内房地产私募股权基金数量约有400-500个,按照每个基金2亿元计算,这些房地产基金的总规模已经达到1,000亿元.

**21世纪经济报 道**

--工业和信息化部副部长苏波表示,在与有关部门协商之後,最後确定今後五年单位工业增加值能耗要比2010年降低21%左右.

--接近银监会的人士透露,银监会新任主席尚福林要求,各银行业金融机构要严格执行存贷款指标日均考核要求,并在对外信息披露中增加日均数据口径.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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