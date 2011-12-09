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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月9日-12月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月9日(五)

罗马--意大利财政部公布将於12月14日标售的BTP固息债券规模细节.

12月12日(一)

华盛顿--美国财政部标售三年期公债.

12月13日(二)

东京--日本标售五年期公债(0130).

华盛顿--美国财政部标售10年期公债.

12月14日(三)

法兰克福--德国标售约50亿欧元,2013年12月13日到期的两年期公债.

罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购於1000GMT截止.

渥太华--加拿大标售三年期名义债券.

华盛顿--美国财政部标售30年期公债.

12月15日(四)

伦敦--英国标售票息1.75%、2017年到期的公债.

马德里--西班牙标售票息4.00%、2020年4月到期的公债.

12月16日(五)

主要国家暂无发债计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

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--台湾....[TW/DIARYCN]

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