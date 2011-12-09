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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:40 BJT

〔东京汇市〕欧央行言论打击欧元下挫,关注中国通胀数据

* 欧元下挫,关注焦点转向周五欧盟峰会

* 欧央行总裁称,买债不是无限的

* 中国11月通胀料将回落,预计出台更多宽松措施

路透东京12月9日电---在极其重要的周五欧盟峰会前,欧元在亚洲时段大幅下挫,因欧洲央行(ECB)令预期其买入更多公债的市场感到失望.一些人认为扩大购买公债是是遏制欧债危机的关键.

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