〔东京汇市〕欧央行言论打击欧元下挫,关注中国通胀数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元下挫,关注焦点转向周五欧盟峰会
* 欧央行总裁称,买债不是无限的
* 中国11月通胀料将回落,预计出台更多宽松措施
路透东京12月9日电---在极其重要的周五欧盟峰会前,欧元在亚洲时段大幅下挫,因欧洲央行(ECB)令预期其买入更多公债的市场感到失望.一些人认为扩大购买公债是是遏制欧债危机的关键.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。