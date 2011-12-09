中石油称新探明四川页岩气很难开发

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透多哈12月8日电---中石油(601857.SS)表示，在四川省发现的页岩气资源很难进行商业生产，因中国的地质条件不同于美国。
中石油总裁周吉平在世界石油大会(World Petroleum Congress)间隙的新闻发布会上表示：“我们已经发现了页岩气，问题是如何使生产稳定，如何增产，这需要技术。”
“我们需要加快创新。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。