中石油称新探明四川页岩气很难开发

(本文由路透中文网编译提供)

路透多哈12月8日电---中石油(601857.SS)表示，在四川省发现的页岩气资源很难进行商业生产，因中国的地质条件不同于美国。

中石油总裁周吉平在世界石油大会(World Petroleum Congress)间隙的新闻发布会上表示：“我们已经发现了页岩气，问题是如何使生产稳定，如何增产，这需要技术。”

“我们需要加快创新。”（完）