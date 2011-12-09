〔全球金市〕从上日大跌走势中小幅反弹,投资者静候欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月9日电---金价在周五亚洲时段微升,从上日录得约三周最大单日跌幅的颓势中反弹,因在关键性欧盟峰会前夕,欧洲央行(ECB)令预期其买入更多公债的市场感到失望.
截至0021GMT,现货金XAU=上涨0.3%至每盎司1,712.09美元,本周可能录得近2%的跌幅,为过去四周来的第三周下跌.
美国黄金期货GCcv1微升0.2%至1,716.50美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。