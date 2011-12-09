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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 08:58 BJT

〔全球金市〕从上日大跌走势中小幅反弹,投资者静候欧盟峰会

路透新加坡12月9日电---金价在周五亚洲时段微升,从上日录得约三周最大单日跌幅的颓势中反弹,因在关键性欧盟峰会前夕,欧洲央行(ECB)令预期其买入更多公债的市场感到失望.

截至0021GMT,现货金XAU=上涨0.3%至每盎司1,712.09美元,本周可能录得近2%的跌幅,为过去四周来的第三周下跌.

美国黄金期货GCcv1微升0.2%至1,716.50美元.

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