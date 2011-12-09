〔金砖国家〕12月8日股汇市收盘纵览

路透12月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月8日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.22%,报947.59点.

中国股市:沪综指小幅收低,盘中振荡明显,一度跌破年内低点,但随後又迅速反弹大幅冲高,终盘微跌.11月中国宏观经济数据公布在即,通胀压力持续回落但其他指标继续呈下滑之势,市场对後市意见比较分歧,致振荡加剧.沪综指.SSEC收报2,329.820点,跌2.911点,或0.12%,盘中跌破年内低点2,307.146,最低探至2,302.642,今日A股成交额较上日有所放大,但仍在491亿元人民币的低位水平.[ID:nCN1270888][.SSCN]

香港股市:香港股市下跌0.7%,受大盘股拖累,成交清淡,未来两天欧洲将举行关键会议,中国重要经济数据亦将出炉.恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.[ID:nCN1271794][.HKCN]

中国汇市:-中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS略收涨,不过仍连续第七个交易日盘中触及交易区间下限.美元卖盘略微涌现,一定程度缓解多日的"美元荒",人民币下行动力有所减弱,但总体强势美元气氛仍弥漫.交易员称,投资者对欧盟峰会结果充满憧憬,非美货币或存在一定上涨空间,因此近两日来境内即期美元涨势稍缓.同时企业客户年底结售汇活跃,今日有大量结汇客盘抛出缓解美元匮乏,令市场成交趋活跃.[ID:nCN1271684][CNY/CN]

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印度股市:收盘下挫2.3%,为将近三周以来最大单日跌幅,因市场担心经济成长正在放缓且政府无力推进改革,同时仍不确定欧元区能否就解决欧债危机问题达成一致.指标BSE指数.BSESN收报16,488.24 点,盘中跌幅一度达到2.7%.所有成分股除五支外全部收跌.[ID:nL3E7N83HD][.BO]

印度汇市:印度卢比收复早盘时的多数失地,得益於国有银行和企业的美元卖盘,但本地股市下跌且欧元疲弱,限制了卢比的走强.卢比兑美元INR=D2收报51.75/76卢比,较周三收盘51.715/725走软0.07%,但脱离日低51.9250.[ID:nL3E7N83WA][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,473.560点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市涨0.11%,报781.68点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX贬值0.22%,报31.3700卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX微升0.02%报41.8400卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市下滑,此前欧洲央行总裁打击了市场对央行增大债券购买规模以控制欧元区债务危机的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低2.06%报57,455.02点.国有石油公司Petrobras(PETR4.SA)跌3.31%,矿业巨擘淡水河谷(VALE5.SA)跌1.43%.[ID:nN1E7B70XE]

巴西汇市:受欧洲央行总裁讲话的影响,巴西雷亚尔亦大幅走贬,兑美元BRBY回吐稍早涨幅,转而下跌1.49%报1.8166.[ID:nL1E7N8A4K]

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南非股市:收盘持平,盘中曾试探技术阻力位未果,且投资者在欧洲领导人峰会之前感到不安.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微幅收低0.08%报29,283.57点;综合指数.JALSH持平於32,760.17点.[ID:nL5E7N83ZP][.J]

南非汇市:南非兰特全线走软,因欧洲央行总裁暗示不会采取更大胆的行动来应对欧债危机,损害投资者对风险资产的热情.此前数据显示南非第三季经常账赤字大於预期,且10月制造业和矿产业生产皆疲弱,已经令兰特下滑.兰特兑美元ZAR=D3在当地市场尾盘大跌2.5%触及盘中低点8.21.1543GMT,兰特兑美元报8.19,周三纽约市场收报8.01.[ID:nL5E7N83Z0][ZAR/](完)