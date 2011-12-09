《外汇动态》美元兑日圆小升,受薪酬结算日相关买盘支撑

0054GMT---美元兑日圆JPY=上升0.1%至77.70日圆,交易商称在本地定盘期间存在与薪酬结算日(gotobi)相关的日本进口商买盘.

日本进口商倾向於在每月的第五日,第10日或其他五的倍数日买入美元,这一趋势被称为"薪酬结算日"需求.(完)