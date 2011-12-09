〔美国债市〕德意志银行料2012年ABS发行规模扩大10%至1,400亿美元

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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IFR纽约12月8日电---德意志银行发表展望报告称,2012年美国资产支持债券(ABS)发行规模料将比2011年提高10%,至1,400亿美元.
汽车业有望再度成为ABS市场主角,分析师预计明年汽车业ABS新发行额约为750亿美元.报告称,"我们将看到次级ABS发行额继续增加,对次级借款人的贷款额继续升温,该趋势在2011年已变得显而易见."
次级汽车贷款支持的ABS占2011年新发行规模的19%,高於2010年的15%.其预测基於2012年新车销售有望增长.德意志银行证券研究部预测,2012年美国新车销量为1,300万辆,高於2011年的1,265万辆.
信用卡支持的ABS发行规模估计比2011年增长5%,新发行量料达170亿美元.尽管银行卡发行商继续主要从ABS市场以外筹集资金,他们料将在ABS市场保持基本水平的发行量.
学生贷款ABS规模预计和2011年持平,约为170亿美元.
分析师相信,2007年以来持续低迷的飞机ABS,在明年有望大幅增长.
波音(BA.N)的市场预测显示,2012年交付的商用飞机价值达950亿美元,超过2011年的770亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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