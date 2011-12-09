〔中港个股〕上海电气称与西门子合资成立两公司,共同开发风电市场

路透上海12月9日电---中国最大电力设备供应商--上海电气集团股份有限公司(601727.SS)(2727.HK)周五公告称,为应对国内风电市场日趋激烈的竞争,将与德国工程集团西门子(SIEGn.DE)中国公司进行战略合作,双方将合资成立两家公司,共同进行风电设备的研发、生产和销售.

其中,上海电气将出资3,102万欧元,认购西门子公司下属全资子公司西门子风力发电设备(上海)有限公司新增的注册资本,占後者增资後51%股权,合资公司并将更名为智翔风力发电设备(上海)有限公司.该公司将主要经营风机设备的设计、开发和生产等业务.

上海电气并将於西门子公司共同出资设立上海电气风能有限公司,经营风机设备的组装和销售等业务,注册资本1.04亿欧元(折合人民币9.26亿元),双方占股分别为51%和49%.

上述两家合资公司的高管将由上海电气和西门子共同派出,西门子集团和上海电气并将分别向两家合资公司许可/转让相关的风机技术.

上海电气称,此次合作将有助於公司引进先进的风机技术、管理理念、质量体系,安全、快捷地发展海上风电项目,迅速跻身高端风机市场,占领中国海上风电市场的制高点.

公告显示,2010年上海电气风电业务销售超过30亿元.(完)

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