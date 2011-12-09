〔企业并购〕广东核电称对澳洲Extract Resources的拟议报价为22亿美元

路透悉尼12月9日电---中国广东核电集团有限公司(CGNPC)周五对澳洲Extract Resources EXT.AX的拟议收购报价估值为21.7亿澳元(22.2亿美元),此前广东核电同意收购後者的大股东Kalahari MineralsKAH.L.

广东核电一直在寻求新的铀矿供应来源,收购Kalahari是因为其持有ExtractEXT.TO的42.7%股权.

Extract拥有纳米比亚Husab铀矿项目.Husab可能是全球第二大铀矿.该项目的勘探工作仍在继续,将於明年给出最新储量预估.

根据澳洲法规,一旦持有Extract逾20%的股权,广东核电需要给出整体收购报价,但证券监管当局也可以给予豁免.

Extract表示,"在向股东作出任何建议前,公司的独立董事准备认真评估报价细节,考虑所有其他可行选择,以便实现股东价值的最大化."(完)