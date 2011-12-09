〔企业并购〕广东核电称对澳洲Extract Resources的拟议报价为22亿美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月9日电---中国广东核电集团有限公司(CGNPC)周五对澳洲Extract Resources EXT.AX的拟议收购报价估值为21.7亿澳元(22.2亿美元),此前广东核电同意收购後者的大股东Kalahari MineralsKAH.L.
广东核电一直在寻求新的铀矿供应来源,收购Kalahari是因为其持有ExtractEXT.TO的42.7%股权.
Extract拥有纳米比亚Husab铀矿项目.Husab可能是全球第二大铀矿.该项目的勘探工作仍在继续,将於明年给出最新储量预估.
根据澳洲法规,一旦持有Extract逾20%的股权,广东核电需要给出整体收购报价,但证券监管当局也可以给予豁免.
Extract表示,"在向股东作出任何建议前,公司的独立董事准备认真评估报价细节,考虑所有其他可行选择,以便实现股东价值的最大化."(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。