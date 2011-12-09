〔美国债市〕高收益公司债走低,担忧欧央行总裁发表谨慎买债言论

IFR纽约12月8日电---高收益公司债市场周四走低,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表有关公债购买计划的谨慎言论.截止午盘,高收益综合CDX HY17指数挫跌近1点至92.25.

在周四上午,必胜客(Pizza Hut)最大的特许经营商NPC International债券的商讨利率介於10.25%-10.5%之间.该公司计划发行1.9亿美元Caa1/CCC+评级八年期优先无担保债券,该债券三年内不可赎回.募得资金用於Olympus Partners杠杆融资收购该公司.

债券定价的账簿登记於周四下午3pm结束,高盛和巴克莱为联席账簿管理人.

此外,折扣零售商99-Cent Only StoresNDN.N定於下周一之前为其Caa1/CCC+债券发行展开路演.

该公司寻求发行2.5亿美元八年期三年不可赎回债券优先无担保债券.加拿大皇家银行、蒙特利尔银行和德意志银行为此次发行的账簿管理人和主承销商.

下周将进行定价的债券还有Expert Global Solutions的3亿美元八年期优先债券,评级为Caa1/CCC+.德意志银行、巴克莱、摩根大通和苏格兰皇家银行为联合账簿管理人.A.M. Castle & Co.CAS.N正推介2.25亿美元三年不可赎回的五年期优先担保债券,评级为B3/B+.路演将於周一结束,Jefferies是唯一账簿管理人.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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