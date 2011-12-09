电子书提供便捷 现代人阅读增加

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约12月8日电---虽然书店的日子相当不好过，但这不代表大家不爱读书，恰恰相反，在五花八门电子书的推动下，人们的阅读是增加了。
“今年好消息不断。总的说大家更爱读书了。现在买书容易了，大家的阅读也增加了。”亚马逊资深图书编辑Chris Schluep称。
亚马逊5月称，4月1日至5月19日期间，亚马逊网站每卖出100本纸质图书，其Kindle电子书的销量就能达到105本。
非文学类书籍中销量最高的是沃尔特•艾萨克森撰写的《史蒂夫·乔布斯传》。
Schluep认为2011年文学书籍形势大好，未来趋势是更多文学书籍上市，因新老作家出书量很大。
Schluep预计，图书行业最大的趋势是年轻作家出版系列读物。他还预计更多人自己出书。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。