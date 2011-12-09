电子书提供便捷 现代人阅读增加

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约12月8日电---虽然书店的日子相当不好过，但这不代表大家不爱读书，恰恰相反，在五花八门电子书的推动下，人们的阅读是增加了。

“今年好消息不断。总的说大家更爱读书了。现在买书容易了，大家的阅读也增加了。”亚马逊资深图书编辑Chris Schluep称。

亚马逊5月称，4月1日至5月19日期间，亚马逊网站每卖出100本纸质图书，其Kindle电子书的销量就能达到105本。

非文学类书籍中销量最高的是沃尔特•艾萨克森撰写的《史蒂夫·乔布斯传》。

Schluep认为2011年文学书籍形势大好，未来趋势是更多文学书籍上市，因新老作家出书量很大。

Schluep预计，图书行业最大的趋势是年轻作家出版系列读物。他还预计更多人自己出书。（完）