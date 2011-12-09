版本:
中国
债券 | 2011年 12月 9日 星期五 09:37 BJT

《外汇动态》周四多个主权账户在盘中低位附近给予欧元支撑

0117GMT--一家外资银行驻东京的交易员表示,昨日多个主权账户在盘中低位附近给予欧元支撑.这在一定程度上提振了脆弱的人气,因市场人士揣测,欧元的任何下跌可能都会受到这些账户的限制.

周四欧元EUR=一度跌至1.3289美元,因之前欧洲央行(ECB)打压关於扩大购债计划的期望[ID:nCN1273016].(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐