〔企业并购〕美国保德信金融有兴趣收购韩国东洋人寿--消息人士

路透首尔12月8日电---一名了解内情的消息人士称,美国第二大寿险商--保德信金融集团有兴趣收购韩国同业东洋人寿(082640.KS).

东洋人寿的多数股份持有人Vogo Fund正寻求出售最多60.7%的东洋人寿股份,价值约为1万亿(兆)韩元(8.88亿美元).

友利金融控股053000.KS是韩国国内的潜在收购方.

消息人士称,还有其他几家外资寿险商也有兴趣.由於事件敏感,这名消息人士不愿具名.

周五出版的每日经济新闻报导称,可能的收购方包括加拿大最大保险商宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO).

目前未联系到Vogo Fund置评,也无法联系到保德信金融韩国办事处发表评论.

宏利金融暂时亦未发表评论.(完)