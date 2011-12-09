〔企业并购〕美国保德信金融有兴趣收购韩国东洋人寿--消息人士

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月8日电---一名了解内情的消息人士称,美国第二大寿险商--保德信金融集团有兴趣收购韩国同业东洋人寿(082640.KS).
东洋人寿的多数股份持有人Vogo Fund正寻求出售最多60.7%的东洋人寿股份,价值约为1万亿(兆)韩元(8.88亿美元).
友利金融控股053000.KS是韩国国内的潜在收购方.
消息人士称,还有其他几家外资寿险商也有兴趣.由於事件敏感,这名消息人士不愿具名.
周五出版的每日经济新闻报导称,可能的收购方包括加拿大最大保险商宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO).
目前未联系到Vogo Fund置评,也无法联系到保德信金融韩国办事处发表评论.
宏利金融暂时亦未发表评论.(完)
--编译 徐文焰; 审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。