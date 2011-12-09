〔欧元区经济〕可能面临严重衰退,除非欧洲央行采取更果决行动--标普

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透巴黎12月8日电---标准普尔欧洲首席分析师Jean-Michel Six表示,欧元区明年可能面临严重衰退,除非欧洲央行更加果决地干预市场,但若要欧洲央行这样做,欧盟本周峰会需采取强力举措.
Six说,欧元区明年陷入严重衰退的可能性达40%,甚至德国经济都可能收缩.
相比而言,从今年第四季开始陷入更浅的技术性衰退的可能性为60%,2012年第二季可能乏力的反弹.
Six表示,欧洲央行是拥有阻止欧元区债务危机蔓延的金融武器的唯一机构,因为欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金过於疲弱.
标普本周稍早将欧元区15国评级置于负面观察名单,并称可能调降EFSF救助基金评级.
Six拒绝对调降欧元区国家评级的可能性置评.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
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