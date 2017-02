以色列或美国对伊朗实施袭击风险增加两倍--巴克莱

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月8日电---巴克莱资本(Barclays Capital)资深地缘政治风险分析师周四表示,伊朗遭受军事袭击的可能性在过去一年增加了约两倍。

巴克莱资本纽约分析师Helina Croft在名为《适得其反:评估制裁伊朗的後果》(Blowback: Assessing the fallout from the Iranian sanctions)的致客户函中表示,即使在未发动全面军事袭击的基础上加大制裁力度,也增加了油价飙升的风险。

Croft表示:“我们还在就以色列或美国对伊朗核设施发起的可能性进行争论,但在我们看来,这种风险从去年时的5%-10%,现在增加到了25%-30%。”

“在石油市场的供求平衡问题上,对伊朗央行实施石油禁运或制裁实际上将导致贸易流的错位,而非完全的减产……但对油价的影响可能非常不同。”

Croft表示,美国和欧盟针对伊朗石油业和央行的制裁很可能促使伊朗将石油出口销往亚洲。(完)