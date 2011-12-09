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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 09:42 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下挫,关注欧盟峰会及美国作物报告

路透悉尼12月9日电---美国谷物期货周五亚洲交易时段下挫,其中小麦期货续跌.之後将召开至关重要的欧盟峰会,美国政府也将公布作物报告.

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期货合约WH2下跌0.13%,至每蒲式耳5.96-1/4美元.

CBOT-3月玉米期货合约CH2下跌0.04%,报每蒲式耳6.00美元;CBOT-1月大豆合约Sc1下跌0.04%,报每蒲式耳11.32美元.

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