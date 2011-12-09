〔芝加哥期市〕美国谷物期货下挫,关注欧盟峰会及美国作物报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月9日电---美国谷物期货周五亚洲交易时段下挫,其中小麦期货续跌.之後将召开至关重要的欧盟峰会,美国政府也将公布作物报告.
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦期货合约WH2下跌0.13%,至每蒲式耳5.96-1/4美元.
CBOT-3月玉米期货合约CH2下跌0.04%,报每蒲式耳6.00美元;CBOT-1月大豆合约Sc1下跌0.04%,报每蒲式耳11.32美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。