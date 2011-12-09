〔新闻稿〕中国11月PPI同比上涨2.7%,环比下降0.7%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周五公布的"11月份工业生产者价格变动情况"全文)

2011年11月份，全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨2.7%，环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比上涨5.1%，环比下降0.7%。2011年1—11月平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，工业生产者购进价格同比上涨9.7%。

生产资料出厂价格同比上涨2.6%，其中，采掘工业价格上涨10.6%、原料工业价格上涨4.1%、加工工业价格上涨1.1%。生活资料出厂价格同比上涨3.1%，其中，食品价格上涨5.2%、衣着价格上涨3.8%、一般日用品价格上涨2.8%、耐用消费品价格下降0.4%。

生产资料出厂价格环比下降0.9%，其中，采掘工业价格下降1.4%、原料工业价格下降1.0%、加工工业价格下降0.7%。生活资料出厂价格环比下降0.1%，其中，食品价格下降0.2%、衣着价格上涨0.2%、一般日用品价格下降0.3%、耐用消费品价格下降0.1%。

工业生产者购进同比价格中，有色金属材料类价格上涨3.6%、燃料动力类价格上涨9.3%、黑色金属材料类价格上涨3.7%、化工原料类价格上涨4.1%。

工业生产者购进环比价格中，有色金属材料类价格下降0.5%、燃料动力类价格下降0.1%、黑色金属材料类价格下降2.0%、化工原料类价格下降1.5%。

2011年11月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比涨幅比10月份的同比涨幅分别回落2.3个和2.9个百分点，一是因为去年同期对比基数较高，翘尾影响大幅减少；二是因为国际原材料价格大幅回落、国内需求放缓，导致市场价格环比下降。

附注：

1、指标解释：

工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。

工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。

工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。

2、统计范围：从2011年起，工业生产者出厂价格统计调查涵盖了39个工业行业大类，191个工业行业中类，525个工业行业小类，1702个基本分类的11000多种产品的价格；工业生产者购进价格统计调查涵盖了900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。

3、调查方法：工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。从2011年起，年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法；年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。调查涉及全国400多个城市的近6万家工业企业。(完)