《即时观点9》中国11月CPI超预期回落,为政策调整提供进一步空间

路透北京12月9日电---中国国家统计局周五公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.且为连续第四个月回落,进一步确认通胀下行趋势,同时亦为决策层政策微调提供空间.

11月CPI环比下降0.2%,此前曾连续七个月环比小涨;当月食品价格同比上涨8.8%,环比下降0.8%;非食品价格同比上涨2.2%,环比升0.1%.

统计局将CPI大幅回落归因于,一是翘尾影响大幅减少,二是蔬菜、肉禽等食品价格环比回落.

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.

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以下为市场人士的相关评论:

--瑞银驻香港分析师汪涛:

我们预计明年通胀将放缓至3.5%,因此通胀将不再是政策约束.对於中国央行来说,下调存款准备金率将更多用於应对经济放缓和外汇流入枯竭,而不是为了压低CPI.

我们的基本预估是中国还需下调几次存准率,但将取决於未来数月外汇流入情况.

--新加坡华侨银行分析师谢栋铭:

CPI和PPI数据都低於我们的预期,证实中国物价压力正在缓和.这为中国央行留出更多放松货币政策的空间.

我们预计中国央行明年将四次下调存款准备金率(RRR).但我们预计中国将不会很快降息,即便12月CPI低於4%.

--东方证券固定收益首席分析师 冯玉明:

11月份的CPI基本符合我们的预期,而PPI下滑比预计较快一些.预计明年年中之前,CPI将持续回落至2%左右.主要原因是,非食品部分在经济不好的前景下压力基本比较小了;食品价格还会涨,但涨幅不会再像去年那麽快.

对下一步宏观政策的判断,我们预期存准率会在今年年末或明年年初至少要再下调一次.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI略低於我们预期.这显示在内外需同时放缓,且回落速度有加速迹象的情况下,经济可能存在一定的胀缩急转的压力.由於当前处於本轮食品周期和通胀周期的後半程,CPI的继续回落没有悬念,控通胀已不是问题,问题是保持价格数据背後实体经济的活跃度,因而估计稳增长将成为未来的政策主基调.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

11月数据回落趋势在预期之内,但幅度略大於预期.当月食品价格降得较多,主要是受季节性因素和经济下滑影响.我们认为,通胀回落趋势将延续,不过由於元旦及春节临近,食品价格可能重现回升,从而近几个月来CPI大幅下降的态势料将结束,之後则步入缓慢回落期.

通胀压力缓解,利於调控空间进一步加大.不过,PPI超预期回落则反映经济下滑趋势明显,在此情况下,存款准备金率可能将进一步下调,同时新增信贷或有所提高,预计明年规模将较今年提升至8.5万亿元.

--中国国际经济交流中心 张永军:

应该说11月CPI下降的比预期要快,主要是食品价格回落明显,而PPI的回落则与整个经济环境有关,包括经济增长明显放缓,外部需求减弱等等,通胀压力明显放缓,物价回落的趋势仍会延续.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

CPI降的比较快,这样的话,我们将全年CPI增幅预测自5.5%调降至5.4%.就11月通胀情况看,预计下一次调整存款准备金也可能比我们之前预计的要早,可能就在本月末,下月初.

中央经济工作会议马上就要开了,我们认为明年稳健+积极的基调是不会变的,重心放在保增长上.

--华融证券首席策略分析师 肖波:

数据略低於我们的预期,显示CPI见顶趋势已经确立,下月同比增速可能到4%下方.从CPI和PPI的同比环比数据看,下一步价格继续下滑的可能性很大.

预计政策重心会从关注价格逐步转向保增长,从11月PMI等数据看,目前企业生产经营缺乏流动性,经济需求受到制约,央行可能会进一步加大放松力度,年前甚至可能再降存款准备金率.

--民生证券宏观分析师 张磊:

11月CPI符合市场预期,但PPI大幅回落,这更多体现经济形势相对悲观的预期.出厂价格及购进价格数据均下滑明显,必然意味着下游生产链上的利润会大幅挤压,企业的利润会明显回落.

料12月PPI还会继续回落,但环比趋势会减弱,料近期召开的中央经济工作会议会出台一些调结构、保增长的举措.

--东北证券策略分析师 杜长春:

11月CPI降至4.2%,降幅略超出市场预期.物价的大幅回落主要是环比上涨动力下降,11月环比下降0.2%,尤其是食品价格下降明显;非食品价格虽然环比有小幅增长,但在经济减速过程中上涨动力较弱.

PPI受大宗商品价格回落的带动降至2.7%,降幅同样略超市场预期,环比下降明显为0.7%,并且未来仍将受到需求疲软、企业去库存进程等因素影响.

预期未来经济稳定政策为主,货币投放回归合理下,以存款准备金率为代表的货币政策仍然存在较大下调空间.物价仍然以逐步下行为主,单月有望在明年中期前降至3%左右.在物价回落後,稳定经济增长将是政策着力点,随着货币投放回归合理,市场流动性有望得到持续改善,这也有利於股指加快筑底步伐.

--交通银行高级宏观分析师 唐建伟:

CPI和PPI的数据都比市场预期要低,一方面显示通胀的拐点已经确认,而另一方面PPI的同比下滑也显示在外部需求不乐观的情况下,实体经济的下滑风险.从目前公布的数据看,我们预计今年四季度GDP的增长可能也会低於预期,降至9%以下.

我们预计央行将进一步维持流动性的宽松,在11月月度数据公布完成後,有可能在本月内再下调一次存款准备金率.因为除了宏观经济数据回落之外,资金也呈现外流的情况,由此亦导致外汇占款的不断减少,这也给了存准进一步下调的理由.

但考虑到中国今年全年的GDP仍将维持在9%以上,而即使12月CPI进一步下降,也不会低於3.5%,所以存款仍是负利率,在这种情况下,央行应不会采取下调利率的措施.

--安信证券宏观经济分析师 尤宏业:

通胀数字要稍微低於预期,不过也允许内的误差范围之内,这显示中国通货膨胀下行趋势的确立,以及国内经济和全球经济的放缓.预计明年二季度前CPI会持续下降.

预计国内经济在今年四季度环比下降会比较明显,明年一季度时GDP会到达略高於8%的低点,然後逐步好转.

宏观政策上面临较多不确定因素,但目前还不具备大规模转向的基础,地产调控政策和货币政策的调整空间仍然不大,宏观政策还是会以微调为主.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮:

11月CPI和市场预期相差不大,PPI下滑则比较明显,远低於市场预期.表明经济下行趋势明显,政策预期会放松,控通胀应该不是明年主基调,明年主题应该是保增长.

12月CPI料和11月持平,PPI估计还会进一步下滑,因未来工业增加值将继续回落,且原材料及国际大宗商品价格继续走低.

--申银万国证券宏观分析师李慧勇:

第一判断就是很符合预期,确认了前期中国宏观调控见效、输入性通胀减弱的判断,通胀回落已成趋势,估计到明年7月之前通胀都将是回落趋势.

今後政策的重点是从控通胀转向稳增长.

**相关背景**

--中国社科院本周三称,今明两年国内总体经济增速虽有所回落,但仍运行在平稳较快的增长区间内;预计今明两年中国国内生产总值(GDP)分别增长9.2%和8.9%.