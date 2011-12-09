〔企业并购〕日本三菱UFJ将收购澳洲AMP股份,扩大全球资产管理业务

路透悉尼12月9日电---三菱UFJ信托银行(8306.T)将斥资4.25亿澳元(4.34亿美元)收购澳洲财富管理公司AMP(AMP.AX)基金管理部门15%的股份,因该公司正在扩大全球资产管理业务.

此举将令AMP Capital的产品在日本建立深度分销网络,并使三菱UFJ在世界排名第四的1.4万亿(兆)美元澳洲财富管理业中有立足之地.AMP Capital管理945亿美元资金.

此项交易对AMP Capital的估价为28.3亿美元,或占其资产管理规模的3%,处於近期1%-3%的交易估价顶部.

在澳洲股市全线疲弱之际,AMP股价盘初一度上涨4.6%,随後回吐涨幅,2338GMT上升3.2%.

三菱UFJ拥有将其持股比例提高至20%的期权.去年同行Nikko Asset Management收购了固定收益管理公司Tyndall Investment.

分析师和投资者表示,AMP强有力的品牌效应,以及能够产生稳定费用收入的投资者基础,是估价偏高的主要原因.

基於此项交易,三菱UFJ将把AMP Capital的产品分销给日本机构投资者.

日本经济新闻曾报导称,此次结盟将使三菱UFJ的资产管理规模在世界排名中从第16位提升至第11位.(完)