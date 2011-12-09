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债券 | 2011年 12月 9日 星期五 10:40 BJT

〔标题新闻〕美国共和党反对美出资救欧洲,欲拿回09年批准的1,000亿美元IMF危机基金贷款额度

注:IMF为国际货币基金组织.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7B70HP]

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