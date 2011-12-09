《投行看数据》明年年中前中国或再下调存准三次,各50个基点--摩根大通

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月9日电---投资银行摩根大通(JPM.N)周五发布报告称,2012年年中,中国居民消费价格指数(CPI)增幅有望降至3%左右;且预计明年上半年,中国还将三次下调存款准备金率各50个基点(basis).
报告指出,通胀压力的减缓,为政策制定者应对经济增长所面临的下行风险,而实施定向宽松的政策挪移出更多空间.财政政策方面,中国或不会因应对当前全球衰退,而再次采取大规模的刺激政策.
"我们认为,政府利用提高收入,以及降低企业和个人税赋的方式,来支持内需还是有很大政策空间的."摩根大通预计,明年中国国内生产总值(GDP)增幅达8.2%.
报告称,随着通胀放缓,中国政府开始对欧美经济困境可能带来的干扰表现得越来越关切.出口增长在过去数月出现放缓态势.虽然到目前为止,新兴市场的需求已有反弹,但未来几个季度,发达市场的疲软或产生一个外溢影响.预计未来一年,贸易流量增速将有所削减.
统计局稍早公布数据显示,11月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%.
此前中国央行从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.[ID:nCN1253188](完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。