〔企业并购〕澳洲铀矿商Kalahari接受中国广东核电9.9亿美元收购方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦12月8日电---澳洲铀矿商Kalahari MineralsKAH.L称,已同意接受中国国有企业广东核电集团6.32亿英镑(9.91亿美元)的现金收购方案.Kalahari是全球最大铀矿项目之一的大股东.
广东核电集团将对Kalahari每股支付2.4355英镑.此举将提升中国满足日益增长能源需求的能力.
Kalahari的重要资产是Extract ResourcesEXT.TOEXT.AX 42.74%的权益,後者拥有纳米比亚Husab铀矿项目.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。