《中国报摘》--其他报纸重要消息12月9日(II)

**经济参考报**

--记者通过采访多位知情人士获悉,明年对农政策将聚焦农业科技,政策的主要方向是推动农业科技机制创新,加强科技资源的集聚、成果转化和技术推广.其中,对农业科技的金融支持有望成为重要内容.

--瑞士再保险预测,由於对产品营销方面的监管力度加大,2011年中国寿险业务的实际增长率为-6.0%.但一些机构预测,今年寿险业已处底部,明年有望回暖.

**证券时报**

--瑞银财富管理研究部主管浦永灏表示,由於明年欧美经济不容乐观,中国内地通胀高企以及政策宽松程度有限,因此预计明年中国经济面临的挑战最大,经济增长为8%.

--国际航协宣布,将2012年的行业盈利预期从49亿美元下调至35亿美元,净利润率调为0.6%.不过,预计中国航空市场的增长强劲,将使亚太区成为明年全球最为盈利的地区.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 乔艳红

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]