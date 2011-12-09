三分之一德国人不信任欧元--民调

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月8日电---周四公布的一份民调结果显示，约三分之一的德国人不信任欧元。
受欧洲最大保险商安联(Allianz)(ALVG.DE)的委托，市场研究机构TNS Infratest进行的此次民调显示，30%的德国人信任欧元，36%的人对其有一定程度的信任。而德国年龄较大人群中对欧元的支持力度最大。
安联表示，这也是首次把对欧元的信任问题列入其货币趋势调查中，因此无法提供对比数字。
10月份公布的另一份民调显示，54%的德国人希望重回德国马克时代，随着欧债危机在过去一年的加深，这一数字大致保持稳定。
尽管希腊等国日益升级的债务问题让欧元区国家陷入债务危机，但德国总理默克尔发誓要扞卫欧元。
安联此次调查在11月12日-19日对2,200人进行了访问。调查还凸显出德国人对通胀的担忧，这也成为默克尔拒绝支持欧洲央行呼吁以印刷货币结束债务危机的基础。
有近90%的受访者表示，他们担心生活成本的增加。有三分之二的受访者表示，储蓄对他们而言非常重要。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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