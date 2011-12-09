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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 10:23 BJT

〔中国新债〕咸阳城投今起发行11亿元固息企业债,期限六年

路透上海12月9日电---中国咸阳市城市建设投资有限公司公告称,今日起发行11亿元人民币
固息企业债,期限六年,第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  咸阳城投       11         6      前三年7.90%       AA    12/9-12/16      银河证券
                  (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                        (从第4年开始逐年偿还本金的30%、30%和40%)  
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 林高丽

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