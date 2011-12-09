〔欧洲金融〕欧盟银行业资本缺口扩大至1,147亿欧元--EBA

* EBA银行业资本缺口预估提高8%

* 德国银行业资本缺口扩大一倍至131亿欧元

* 欧盟71家银行中有31家需追加资本

路透法兰克福12月8日电---欧洲银行业必须追加1,147亿欧元资本,才能足以抵御欧元区债务危机并恢复投资者信心.该水平高於两个月前的预估.

欧盟银行业管理局(EBA)确认了路透周四的独家报导,称71家银行的资本缺口几乎较10月预计的1,064亿欧元(1,420亿美元)高出8%,要求德国、意大利、奥地利和比利时的银行增加资金.

银行将考虑透过增发股票、缩减放贷、出售资产或减少分红及员工薪水来弥补缺口.各国政府可能不得不对无法筹资的银行施以援手.

EBA称,德国银行业需要筹资131亿欧元,较10月预估增加了逾一倍.德国商业银行(CBKG.DE)和德意志银行(DBKGn.DE)分别需要53亿和32亿欧元资金.

西班牙银行业资金缺口维持在262亿欧元,西班牙国际银行(SAN.MC)需要153亿欧元,BBVA(BBVA.MC)需要63亿欧元.

9月底不包括希腊的欧盟银行业平均核心资本充足率略高於9%,与美国同业水平相差不多.

参与测试的71家银行中,有31家需追加资本.EBA表示,他们应在1月20日前提交计划,在6月底达到资本要求.有数家银行在9月底时就开始采取行动提高资本充足率.

EBA称,银行业核心一级资本应至少为其风险加权资产的9%,这超过了全球领导人达成一致的充足率目标7%,该目标将自2013年起逐步推行.

法国银行业需要73亿欧元资金,低於10月预估的88亿欧元.意大利银行业需154亿欧元资金,高於10月预估的148亿.奥地利和比利时银行业分别需要29亿和63亿欧元.英国银行业则不需追加资本.(完)