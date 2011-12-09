版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 10:31 BJT

〔中国新债〕四川投资集团下周五将发行7亿元中期票据,期限三年

路透上海12月9日电---中国四川省投资集团有限责任公司周五公告称,将於下周五(16日)簿记建档
发行7亿元人民币中期票据,期限为三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 四川投资集团   7         7      3   12/16簿记建档  建设银行     AA+        12/19      12/20
                                                    中国银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曾菱; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐