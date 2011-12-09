《阳歌专栏》阿里巴巴高估值或将作茧自缚

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**阿里巴巴高估值或将作茧自缚**

电子商务领军企业阿里巴巴正手忙脚乱寻求融资，以回购雅虎(YHOO.O)持有的40%股份。阿里巴巴认为公司目前价值320亿美元，我觉得这有点高得离谱。

这两天媒体报导，阿里巴巴旗下的购物搜索网站一淘网推出了历史价格搜索功能，旗下的淘宝网也推出了社交功能。

首先来看一淘网，阿里巴巴给它的定位是将来能与百度(BIDU.O)一较高下，推出历史价格搜索功能似乎是个不错的想法，使对价格敏感的消费者可以追踪产品过去一段时间的价格。不过问题是，随着京东商城和当当网DANG.N等主流购物网站屏蔽一淘网的搜索，历史价格恐怕很快就会成为一淘网搜索结果唯一能显示的内容。

淘宝网推出社交功能，似乎剑指人人网(RENN.N)和新浪(SINA.O)微博。尽管基於现有C2C和B2C平台发展社交服务看起来不错，但购物平台和社交媒体相对来说关系不大，而且尽管很多中国网络公司尝试在主业之外开展全新的不相关业务，也没有哪一家取得过较大成功。

阿里巴巴的这些举措，似乎是设计好的，至少是部分设计好，以向外界展示其认为自己值320亿美元的理由。阿里巴巴网站1688.HK是阿里巴巴旗下的唯一上市企业，其目前市值仅约50亿美元。这意味着阿里巴巴的其余资产，主要包括淘宝商城、一淘网和支付宝，合计价值需要达到270亿美元，这似乎是不太可能的。

有意思的是，阿里巴巴给自己估值如此之高，搞不好还会作茧自缚，因为雅虎明显希望按照这一高估的价值卖出所持有的40%阿里巴巴股份。实际金额仍未可知，但我猜测最终估值也就在200亿美元左右。

一句话：阿里巴巴试图让市场相信该公司价值320亿美元，不过在面临回购雅虎持有的40%股份时，这一金额将被大打折扣。

**星巴克在华开拓低端市场**

星巴克(SBUX.O)在中国总是与新一代年轻城市白领啜饮高价咖啡的形象挂钩，现在，星巴克剑走偏锋，宣布进驻中国大陆五个新城市。此举是星巴克市场拓展计划的一部分。

星巴克目前在中国大陆约有500家分店，并计划在2015年前将连锁店数量增加至1,500家。为实现这一目标，星巴克必须走出北京、上海等大城市，这些城市的小资很乐意花3-4美元、甚至更多去买一杯星巴克拿铁或摩卡喝，而这一价格在中国二、三线城市或许是当地人一天的工资。

星巴克开拓的新市场包括湘潭、廊坊和郑州等中国中部城市以及东北的哈尔滨。当然，哈尔滨人在此隆冬时节或许需要一杯热饮。当他们本可以花25美分在当地的小餐馆买一杯热茶时，他们是否还愿意花4美元买一杯星巴克的热饮呢？星巴克总说自己更多地是推广一种饮食和用餐体验的“生活方式”，而不是纯粹地销售食品和饮料，所以星巴克显然希望在进驻这些以工人阶级为主的新城市时将这种理念也带进来。

这种形象战略最後定会奏效，因每个城市，无论其规模大小，总有一些渴望展示其地位上升的年轻人。但为执行这一战略，星巴克也许不得不降价20%-30%，或者在这一价格区间找到其他替代产品。否则，星巴克很快就会发现，中国中心地带星巴克靓丽门店星罗棋布，每一家却门可罗雀。

一句话：星巴克开拓中国中心地区市场的计划或许会奏效，前提是要调整价格或产品组合，以更好地迎合这些地方收入不高的消费者。（完）

编译：李富强/靳怡雯 发稿：张家伟/王凤昌

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