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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 10:45 BJT

《外汇动态》美元/马币升越55日移动均值,或进一步升向3.1507

0228GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY升越55日移动均值3.1442,此前欧洲央行打消了市场对周五欧盟峰会的期望,促使投资者远离亚洲新兴货币等风险资产.但交投在峰会前受抑.

如果美元/马币今日收於55日移动均值上方,其可能升向11月末至12月初跌势的38.2%费波纳奇回档位3.1507.

美元/马币现上涨0.5%至3.1460.(完)

--编译 王兴亚;审校 龚芳

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