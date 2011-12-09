〔欧洲金融〕英国首相卡梅伦提出支持修订欧盟条约的几项条件--文件

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透布鲁塞尔12月9日电---路透获得的文件显示,英国首相卡梅伦周四要求对英国利益加以保护,避免新的欧盟金融监管机构获得更多权力,以此作为支持修改欧盟条约的前提条件.
在欧盟首脑峰会上,英国提出数项要求,作为其支持修改欧盟条约的前提条件.
卡梅伦希望有额外的保护措施,防止欧盟三大金融监管机对银行、保险和市场的监管权力凌驾于国家监管机构之上.
这份文件写道:"对单个公司的日常监管工作仍该由国家监管机关负责."展现出英国希望维护其对伦敦金融城的监管权.
他认为这对於防止欧盟监管机构命令一家英国银行重组资本这种事情的发生,非常有必要.
一名了解英国立场的外交官称:"这可以避免欧洲强加给英国纳税人额外的负担."
英国还希望确保欧盟银行业管理局(EBA)总部永远落户伦敦.
另外,卡梅伦希望欧盟承诺将处理欧洲央行一条现行规定,即欧元计价交易必须在欧元区内清算.英国希望此类交易也能在伦敦清算.
最後,英国希望给予成员国补充欧盟规定的灵活性.(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
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