〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,通胀减压後宽松政策有望加速出台

路透上海12月9日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率小跌.通胀压力明显舒缓,投资者普遍认为,後续宽松政策可期,激发债市买盘.不过,考虑到跨年资金可能收紧,收益率下行幅度有限.

不仅10月CPI回落明显,当月PPI下滑之势亦超预期,预计未来宏观政策将更着力于促增长.北京一券商交易员认为,宽松政策出台可能加速.春节前再度下调存款准备金率的概率非常大,且不排除明年降息的可能性.

国家统计局稍早公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%,环比则下降0.7%.[ID:nCN1273768]

上述交易员并指出,宏观数据对债市激励并不十分明显,主要是机构对年底资金面仍心存忧虑.待跨年因素消除後,一季度债市行情依然可期.而稍早进出口行发行的五年期金融债中标利率略低於预计,有望刺激该期限品种的买盘需求.

"已经12月中旬,还是资金的问题,收了(买债)之後对跨年这件事干扰比较大,"她称.

业内人士透露,进出口银行上午招标的五年期固息债,中标利率为3.52%,略低於此前的利率预测均值3.57%;首场规模认购倍数为1.68倍.三年期固息债,中标利率为3.43%,符合预测.[ID:nCN1273880]

剩余期限近0.94年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4551%/3.44%,上日尾盘为3.48%/3.455%;剩余期限近9.95年的国债110024券最新报价收益率tCN110024=CFXM为3.51%/3.48%,上日尾盘为3.53%/3.49%.(完)