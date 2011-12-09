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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 10:52 BJT

〔中国新债〕远东控股集团将於下周五发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月9日电---中国远东控股集团有限公司周五公告称,将於下周五(16日)簿记建档
发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 远东控股集团   7        4       12  12/16簿记建档  民生银行      A+        12/19      12/20
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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