〔韩国经济〕央行下调今明两年经济成长预估,但维持通胀预估不变(更新版)

(新增更多细节)

路透首尔12月9日电---韩国央行周五大幅下调其2012年经济成长预估,并警告可能会进一步下调,主要要看欧洲情势进展如何.但该央行维持通胀仍将居於高位的预估.

分析师称,此次预估修正将进一步加大对於韩国央行政策紧缩周期是否已结束的观点之间的分歧,因许多国家已开始放宽政策来应对欧债危机.

韩国央行将其对明年韩国经济增速的预估自7月时的4.6%下调至3.7%,并称可能会进一步下调该预估.最新预估是假定经济成长会自第二季度加速.

"我们假设第二季度欧元区不会出现严重的'尾部风险',"韩国央行研究部主管Lee Sang-woo对记者说.

他并称,"但这些预估面临的下档风险要高於上档风险."

央行在一份声明中称,韩国经济2010年成长6.2%,今年料成长3.8%.而央行7月时预估今年经济或成长4.3%.

Lee表示,韩国出口依赖型经济可能会在2012年初期受到需求大幅降温的影响,尤其是身处债务困境的发达经济体的需求减少.

央行并称,今年通胀率平均料为4.0%,这与7月时预估一致,明年或下滑至3.3%.这仍处在央行2-4%通胀目标区间的上端.

央行亦大幅下调2011-2012年间的出口增长和资本投资预估,因预期全球需求放缓.(完)