〔日本债市〕公债价格续涨,因欧债危机出台解决方案的期望降温

路透东京12月9日电---日本政府公债价格周五延续升势,指标收益率(殖利率)跌至两周低位,因欧洲央行打消了市场官员其出台全面购债方案的希望,导致风险资产暴跌,并提升投资者对避险公债的偏好.

欧盟领导人可能於周五稍晚采取财政纪律新规,但风险资产人气恶化,因欧洲央行打击其担任最後借款人的希望,且德国反对发行欧元区共同债券的长远目标.