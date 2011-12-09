〔日本债市〕公债价格续涨,因欧债危机出台解决方案的期望降温

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月9日电---日本政府公债价格周五延续升势,指标收益率(殖利率)跌至两周低位,因欧洲央行打消了市场官员其出台全面购债方案的希望,导致风险资产暴跌,并提升投资者对避险公债的偏好.
欧盟领导人可能於周五稍晚采取财政纪律新规,但风险资产人气恶化,因欧洲央行打击其担任最後借款人的希望,且德国反对发行欧元区共同债券的长远目标.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。