《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:出现轻微获利了结,市场等待欧盟峰会

IFR悉尼12月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币从开盘高位小跌,因隔夜大幅波动走势後出现些许获利了结.虽然欧洲央行(ECB)的举措影响了隔夜的乐观情绪,但部分交易员仍认为,欧盟峰会将为欧债问题提供一些缓解的办法.尽管存在这个可能性,但像条约修改等事宜将需数年之久,而这不在市场的时间框架之内,因此料将出现失望情绪.