《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:出现轻微获利了结,市场等待欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼12月9日电---美元兑日圆以外亚洲货币从开盘高位小跌,因隔夜大幅波动走势後出现些许获利了结.虽然欧洲央行(ECB)的举措影响了隔夜的乐观情绪,但部分交易员仍认为,欧盟峰会将为欧债问题提供一些缓解的办法.尽管存在这个可能性,但像条约修改等事宜将需数年之久,而这不在市场的时间框架之内,因此料将出现失望情绪.
隔夜外汇整体走势良好,但主权债收益率(殖利率)并非如此.意大利10年期公债收益率重破6.5%,日内上涨约50基点.若相同情况今晚重演,最终恐将欧元兑美元迅速拉回至1.30美元.亚洲市场将迫切希望在今日交易结束时结清仓位,因此等临近收盘时,走势或将恢复至开盘水准.欧盟主席范龙佩随时可能召开记者会.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。