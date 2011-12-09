《热点透视》德拉吉向市场大泼冷水,示意欧洲央行不会扩大购债计划

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon/Neil Unmack

路透伦敦12月8日电---银行问题交给我们处理,你们去对付自己的债务问题.这是欧洲央行总裁德拉吉在欧盟峰会前夕向欧元区政府发出的严正讯息.德拉吉反复强调欧盟订立协约的"精神",让所有认为欧洲央行会扩大主权债购买规模以挽救欧元的揣测都偃旗息鼓.

这个讯息似乎还不够明确,于是德拉吉还特地向当年给欧元区成立带来灵感的"德国央行传统"表示敬意--具体说,就是禁止将预算赤字货币化.然而,对於央行近几周考虑的第二类重磅武器,他却没有完全排除可能:用央行贷款去充实国际货币基金组织(IMF)的资源.

德拉吉在暗示,欧元区成员国央行向IMF提供贷款是有可能的,只要那些贷款不会被用於专门的欧元区基金.尽管如此,他也承认这实施起来法律上有难度.那些期待欧洲央行新总裁积极行动的人看来要失望了,或者说至少还要等上一段时间.

不过,德拉吉有心帮助银行业.再加上央行已降息25个基点,应有助於缓解可能致欧元区经济陷入衰退的信贷紧缩局面.倘若民间投资者不提供长期融资,欧洲央行将提供两种不同的三年期流动性工具.

最值得注意的是,德拉吉还放宽了用银行贷款作抵押品的规定,方便银行用那些不太容易打包成债券产品的资产进行抵押融资.但对这类资产担保的是各国央行,而不是欧洲央行.同时欧元区成员国还要担起更重责任,因为欧洲央行还要求他们解决财政问题:如果说德拉吉明白其中的讽刺意味,他也表现得无动于衷.

背景:

--欧洲央行12月8日向外界泼冷水,暗示央行不会积极扩大债务购买计划,亦排除欧元区国家贷款给IMF使之帮助欧元区化解债务危机的可能.

--欧洲央行总裁德拉吉称央行的新预估显示,欧元区区内生产总值(GDP)明年可能最多萎缩0.4%,最好的情况是增长1.0%.

--但德拉吉淡化对央行将大举增加危机应对措施的预期,并透露央行最新降息决议并非一致通过.(完)