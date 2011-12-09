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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 11:47 BJT

《外汇动态》美元/韩元升穿阻力位1,143.5,或上看1,148.5

0326GMT--美元兑韩国韩元KRW=KFTC升穿阻力线,此前欧盟(EU)27国未能就修改欧盟条约达成一致意见[ID:nCN1274074].

美元兑韩元亦获得支撑,此前欧盟外交官称,领导者们同意欧元区永久性援助基金--欧洲稳定机制(ESM)将不会取得银行牌照.

美元兑韩元上涨1.3%至1,145.9,升穿11月末至12月初这波跌势的50%费波纳齐回档位1,143.5.美元兑韩元55日移动均线切入位在1,144.2.

美元兑韩元下一道要攻克的目标水准为61.8%回档位1,148.5.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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