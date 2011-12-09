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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 11:45 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低并测试支撑位,因ECB举措令人失望

路透东京12月9日电---日股日经指数周五早盘收低,测试位於25日移动均线的支撑位,之前欧央行遏制欧债危机举措的力度并不如一些市场人士预期的那麽大.

"整体来说,欧洲局势在朝好的方向发展,但市场对於本周取得成果的预期有些过高,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太表示.目前注意力转向欧盟峰会的结果.

日经指数.N225跌1.4%报8,541.69点,之前一度低见8,503.03,为11月30日以来低位.该指数跌破目前落在8,633点的75日移动均线切入位,且短暂跌穿另一关键支撑--25日移动均线切入水准8,523.

东证股价指数.TOPX跌1.0%至735.99点.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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