〔日本股市〕日经指数早盘收低并测试支撑位,因ECB举措令人失望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月9日电---日股日经指数周五早盘收低,测试位於25日移动均线的支撑位,之前欧央行遏制欧债危机举措的力度并不如一些市场人士预期的那麽大.
"整体来说,欧洲局势在朝好的方向发展,但市场对於本周取得成果的预期有些过高,"SMBC日兴证券首席策略师阪上亮太表示.目前注意力转向欧盟峰会的结果.
日经指数.N225跌1.4%报8,541.69点,之前一度低见8,503.03,为11月30日以来低位.该指数跌破目前落在8,633点的75日移动均线切入位,且短暂跌穿另一关键支撑--25日移动均线切入水准8,523.
东证股价指数.TOPX跌1.0%至735.99点.(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。