〔新债招标〕中国进出口行债利率略低预期,CPI快速回落显债市投资价值(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 进出口行两期债中标利率均略低於低预期

* 11月CPI超预期回落,紧缩政策有望松绑

* 机构看好债市,政策性银行债仍有投资价值

* 或将拉低二级市场收益率水平

路透上海12月9日电---中国进出口银行周五招标的两期固息金融债,中标利率均略低於此前市场预期.11月居民消费价格指数(CPI)增速超预期回落,紧缩调控政策松绑的进程有望加快,机构看好债市投资价值.

交易员并表示,目前进出口行的三年期和五年期固息债收益率水平仍高於历史均值,配置价值相对较好,预计该中标利率水平,可能会引导二级市场相近期限品种收益率的回落.

业内人士透露,进出口行上午在银行间债市招标发行的三年期固息债,中标利率为3.43%,略低於此前3.44%的预测均值,首场认购倍数为1.44倍;同时招标的五年期固息债,中标利率为3.52%,低於3.57%的预测均值,首场认购倍数1.68倍.

"中标利率略微偏低一点,但还是在预期范围内"华南一券商分析师称,"CPI回落的速度比预期快,央行紧缩政策松绑的可能性也越来越大,这对债市是利好."

他并认为,目前市场流动性偏于宽松,而金融债的绝对收益率仍高於历史均值,配置价值尚可,在看好後市的背景下,造成中标利率偏低,而再考虑到CPI超预期回落的利好,预计二级市场收益率有可能会出现回落.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期和五年期固息政策金融债最新收益率分别报3.4977%和3.6126%.

二级市场上,剩余期限约2.88年的进出口行固息债110317券最新成交收益率tCN110317=CFXS为3.4984%,另一剩余期限约4.91年的进出口行固息债110318券成交tCN110318=CFXS在3.58%.

中国国家统计局周五公布,11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.且为连续第四个月回落,进一步确认通胀下行趋势,同时亦为决策层政策微调提供空间.[ID:nCN1273768]

该两期债为进出口行今年第21期和第22期金融债,以下为具体条款:

第21期 第22期

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发行总额 至多150亿元 首场120亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

是否可追加发行 否 至多80亿元

招标时间 12月9日10:00-11:00 12月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 12月15日 12月21日

发行期 12月9日-12月15日 12月9日-12月21日

上市流通日 12月21日 12月27日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------.(完)