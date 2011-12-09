〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,欧盟及中央经济工作会议前市场偏观望

* 人民币兑美元微跌

* 欧元大跌拖累中间价低开

* 重要会议召开前,市场难离胶着

路透上海12月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五早盘小跌,盘中一度贴近区间下限.欧元大幅下挫,受其拖累人民币中间价低开,带动即期汇价走弱.周五欧盟峰会即将举行,中央经济工作会议近期也将召开,市场料暂且转攻为守.

交易员指出,目前成交价格波动范围有限,基本在交易区间下限附近,对於交易盘几乎没有吸引力.且年底将至,机构全年任务也基本完成,心态由"进攻"转为"防守",交投活跃性减弱.

"盘间波动太小,交易盘去做也没意思,万一上午做(交易)了,下午(美元)补都补不回来,就要持人民币头寸过夜,冒这个风险不值得,"上海一银行交易员称.

他并表示,考虑到美元流动性匮乏,机构倾向於早盘购入美元头寸,防止下午买不到被动承受持有人民币头寸过夜的操作风险.

针对下周走势,该交易员认为,投资者对人民币贬值的预期短时间难以扭转.另外中国中央经济工作近期召开,为下一年的政策定调子,投资者需要观望政策风向後,才能有所行动.

在国内外经济前景均不确定的2012年,预计稳健仍是中国政策主旋律,但同时会凸显微调至"定向宽松".[ID:nnCN1270856]

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,近期人民币汇率波动是正常的,没有任何一国的货币汇率可以一直单边升值,如果因为人民币升值或贬值而恐慌,是很不理性的行为.

今日人民币兑美元中间价报在6.3352元,较上一交易日的6.3319元上涨;北京时间11:42人民币兑美元即期报6.3637元,前一交易日收在6.3619元.

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3669元是今日人民币对美元交易区间下限,即期汇价盘间曾下探至6.3660.

离岸市场上,北京时间11:43,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3686/79元,上日尾盘报6.3675元.该市场美元与境内即期价差约40个点(bp)左右.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.4130/80,上日尾盘为6.4030元.

在极其重要的周五欧盟峰会前,东京汇市欧元在亚洲时段大幅下挫,因欧洲央行(ECB)令预期其买入更多公债的市场感到失望.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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