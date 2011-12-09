《外汇动态》澳元和欧元下跌,因欧盟峰会未能就修改条约达成共识

0357GMT--澳元和欧元下跌,此前欧盟(EU)外交官告诉路透,欧盟领袖同意欧元区永久性援助基金--欧洲稳定机制(ESM)将不会具有银行地位.

数位消息人士表示,周五欧盟峰会未能就修订欧盟条约达成共识,意味着最终若能达成协议,可能在欧元区17国以及其它愿意参与的欧盟国家之间达成[ID:nCN1274074].

随後,澳元跌穿支撑位1.0111美元,即55日移动均线切入位,最新报1.0095美元,朝日线图上一目均衡云区底部1.0077美元迈进.

欧元兑美元在触发中长期投资大户挂在1.3320处的一些停止单後,跌至1.3315美元.

多位交易员称,欧元正缓慢跌向1.3300美元,该处挂有买单,料构成支撑.早些时候有传闻称,隔夜时段在1.3289美元区域的主权买盘给予欧元支撑[ID:nCN1273630].(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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