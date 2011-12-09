〔加拿大金融〕欧债危机是加拿大银行业面临的最大风险--加拿大央行

路透渥太华12月8日电---加拿大央行周四表示,该国金融稳定性面临的风险在下半年骤升,主要受欧债危机影响,但国内银行比多数其他国家银行强健.

"管委会认为,加拿大金融体系稳定性面临的风险较高,且过去六个月明显上升,"该央行在其半年度金融体系评估中称.

与6月时一样,最大危险是欧元区紧张情势有可能扩散."这种风险如今已有部分成为现实,"该央行称,并补充道,这种影响迄今还有限,因银行业在问题最严重的欧洲国家的曝险较低,而且与该地区的贸易关系不是那麽密切.

加拿大央行称,发达国家经济下滑是另一项风险因素,而且近几个月上升,包括美国经济可能衰退.

家庭负债较高是被视为风险的唯一国内因素,但程度较6月持平.央行称,尽管政府收紧抵押贷款规定减缓了债务上升,"信贷占个人可支配收入的比例继续上升,且家庭整体财务状况依然紧张."

尽管加拿大金融体系面临风险,但加拿大央行仍认为其仍然稳健,并称国内市场并未像许多其他国家那样波动,银行业在批发(趸售)市场的融资能力也未明显下降.(完)