〔欧洲政经〕法国总统称条约修改将获欧元国家同意,其他国家可参与

欧洲已公布经济指标--2017/2/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
路透布鲁塞尔12月9日电---法国总统萨科齐周五称:
* 欧盟领导人已经采纳德法两国就欧元架构提出的所有建议
* 我们也希望在欧盟27国层面上修改条约但这不可能
* 英国和匈牙利不愿参与修改条约,捷克和瑞典必须徵询议会
* 我们已决定一周之内研讨向IMF提供2,000亿欧元贷款的可能性
* 欧洲央行(ECB)将管理欧洲金融稳定机构(EFSF)和未来的欧洲稳定机制(ESM)
* 新的欧元区条约细节将於周五讨论
* 欧洲稳定机制(ESM)救助基金的决定将在获得85%多数支持的情况下做出
* 新的政府间协议不需要全民公投通过
* 未来的欧洲稳定机制(ESM)不会有银行地位
* 将从1月开始讨论欧盟执委会提议的金融交易税
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3
“市场今日相当安静，因预期燃料油价格上升，”一名新加坡交易员表示，“当中比较大的成分在于市场人气...上涨没有实质理由。”
路透新加坡2月10日 - 亚洲汽油裂解价差周五创下一年高位每桶13.16美元，较上交易日上涨0.39美元，因需求强劲且炼厂即将进行维修。