〔欧洲政经〕法国总统称条约修改将获欧元国家同意,其他国家可参与

路透布鲁塞尔12月9日电---法国总统萨科齐周五称:

* 欧盟领导人已经采纳德法两国就欧元架构提出的所有建议

* 我们也希望在欧盟27国层面上修改条约但这不可能

* 英国和匈牙利不愿参与修改条约,捷克和瑞典必须徵询议会

* 我们已决定一周之内研讨向IMF提供2,000亿欧元贷款的可能性

* 欧洲央行(ECB)将管理欧洲金融稳定机构(EFSF)和未来的欧洲稳定机制(ESM)

* 新的欧元区条约细节将於周五讨论

* 欧洲稳定机制(ESM)救助基金的决定将在获得85%多数支持的情况下做出

* 新的政府间协议不需要全民公投通过

* 未来的欧洲稳定机制(ESM)不会有银行地位