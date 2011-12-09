《投行看数据》明年上半年通胀料降至4%下方,一季度或降息25基点--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月9日电---野村在中国公布11月通胀数据後发布研报称,下月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅或接近4%,明年上半年料继续回落,这为政策宽松提供空间,一季度或下调基准利率25基点.
野村全球经济分析师张智威和陈家瑶周五在报告中指出,在CPI明年上半年续降至同比涨幅4%下方的同时,一季度国内生产总值(GDP)同比增速预计将迅速放缓至7.5%.
"经济减速/通胀回落的局面可能会让中国人民银行有压力要放松货币政策."报告并称,预计明年全年存款准备金率削减200基点,主要发生在经济增长势头迅速减弱的上半年.
报告认为,由於政府现在意识到财政刺激措施的长期成本,类似2009年的大规模放松不太可能.
稍早公布的数据显示,食品及原材料价格回落,加上翘尾影响减弱,带动中国11月CPI和PPI超预期回落,确认通胀下行趋势建立的同时,亦为政策调整提供进一步空间.[ID:nCN1274204]
中国央行上周宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。