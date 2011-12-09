《投行看数据》明年上半年通胀料降至4%下方,一季度或降息25基点--野村

路透北京12月9日电---野村在中国公布11月通胀数据後发布研报称,下月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅或接近4%,明年上半年料继续回落,这为政策宽松提供空间,一季度或下调基准利率25基点.

野村全球经济分析师张智威和陈家瑶周五在报告中指出,在CPI明年上半年续降至同比涨幅4%下方的同时,一季度国内生产总值(GDP)同比增速预计将迅速放缓至7.5%.

"经济减速/通胀回落的局面可能会让中国人民银行有压力要放松货币政策."报告并称,预计明年全年存款准备金率削减200基点,主要发生在经济增长势头迅速减弱的上半年.

报告认为,由於政府现在意识到财政刺激措施的长期成本,类似2009年的大规模放松不太可能.

稍早公布的数据显示,食品及原材料价格回落,加上翘尾影响减弱,带动中国11月CPI和PPI超预期回落,确认通胀下行趋势建立的同时,亦为政策调整提供进一步空间.[ID:nCN1274204]

中国央行上周宣布三年来首次调降存款准备金率,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.(完)