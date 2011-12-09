〔中国货币市场〕回购利率延续窄幅波动,下周资金宽松格局料将维持(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月9日电---中国银行间市场周五早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS继续窄幅波动,下调存准率以及财政存款陆续投放对市场流动性形成有利支撑,预计资金宽松格局下周仍能维持,回购利率仍会延续盘整走势.

"资金还是可以的,12月可能都不会太紧,主要是降准备金率让市场整个预期好了很多."上海一银行交易员称.

她并认为,明年1月将迎来春节假期,每年这之前都会面临季节性资金紧张,而随着外汇占款增长趋势的逆转,加之公开市场到期量偏低,今年春节前资金紧张状况或将加剧,因此不排除央行届时再次下调存准率,为市场输血.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8983 2.8636 +3.47 2,670.76

七天CN7DRP=CFXS 3.5226 3.4676 +5.50 569.47

14天CN14DRP=CFXS 3.5034 3.503 +0.04 191.07

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8962 2.8631 +3.31 907.57

七天CHICNY7D=CFXS 3.5147 3.4949 +1.98 209.40

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.3500 4.6650 -131.50 336.45

七天CN7DRP=CFXS 3.1000 2.6100 +49.00 100.54

14天CN14DRP=CFXS 3.0500 2.7500 +30.00 11.83

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8966 2.8873 +0.93

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5413 3.4800 +6.13

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.5000 3.7000 -20.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8900 2.8596 +3.04

七天SHICNYSWD= 3.5308 3.4692 +6.16

三个月SHICNY3MD= 5.4682 5.4711 -0.29

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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