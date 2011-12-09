《热点透视》欧洲一分为二将有损欧盟单一市场

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 隋芬

路透伦敦12月8日电---拯救欧元需要一个更紧密、更牢固的欧元区.但各国政府若继续在条约修改上玩政治游戏,却最终可能损害欧洲这个整体.修改条约是整合财政纪律与改善欧元区治理所需.

法国总统萨科齐和德国总理梅克尔已设计出在欧洲内部打造"小欧洲"的计划,根据其设想,17个欧元区国家领导人将每月会面以协调政策,向财政联盟迈进.欧元区的特有架构要求欧盟所有成员国都要就其创始条约达成一致.英国一些议员希望抓住机会,实现其长期以来所寻求的调整--即将部分金融监管权重新交回给成员国.法德两国先後表示,若得不到其他国家认同,将乐于接受由17个欧元区成员国所支持的条约.

这个方案理论上讲没有问题.但无论是支持还是反对的一方,都应对自身追求的目标持谨慎小心态度.若欧洲分裂,带来的政治现实就是,由德法领导的欧元区核心可能会将决策强加给欧洲其他国家,重大事宜将不再需要获得一致认可.对非欧元区国家来讲,符合自身利益的做法是积极参与即将举行的协商,而不是袖手旁观.

同样地,若从欧盟收回一些监管权,将在根本上产生破坏欧盟单一市场的威胁.如果英国想要自己来监管金融服务,那麽德国岂不也会要求收回工业监管权,或者,法国何不要求竞争准则交由各国政府自行决定?

这样一来,挑战将在於决定有哪些准则既可以只适用於欧元区,又不会威胁到单一市场.欧元区的变强变大,不能以欧盟变得更松散更弱小作为代价.(完)