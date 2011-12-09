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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 13:07 BJT

《企业看点》--12月9日财务活动报导摘要

路透12月9日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国燃气苏伊士集团GSZ.PA执行长Gerard Mestrallet接受金融时报采访称,计划未来五年在全球支出550亿欧元(860亿美元),寻求将亚洲业务规模扩大一倍,降低对欧洲市场的依赖.[ID:nL5E7N9007]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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