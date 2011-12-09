《企业看点》--12月9日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月9日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 法国燃气苏伊士集团GSZ.PA执行长Gerard Mestrallet接受金融时报采访称,计划未来五年在全球支出550亿欧元(860亿美元),寻求将亚洲业务规模扩大一倍,降低对欧洲市场的依赖.[ID:nL5E7N9007]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。